Zenith, trasferta amara Troppe occasioni sprecate

Camaiore

1

Zenith Prato

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Arnaldi, Anzillotti, Zambarda, D Alessandro, Verona, Amico, Kthella, Da Pozzo, Bellucci. A disp.: Ferraiolo, Orlandi, Favret, Biagini, Bianchi, Ricci M., Pezzini, Belluomini, Geraci. All.: Polzella.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Rosi, Bagni, Kouassi, Cela, Chiaramonti, Gonfiantini, Falteri, Lunghi, Saccenti. A disp.: Pellegrini, Buscema, Ammendola L., Castiello, Braccesi, Cappellini, Casini, Diffini, Moretti. All.: Settesoldi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 74’ Zambarda

Inizia con un ko in trasferta il campionato della Zenith Prato. Il Camaiore si dimostra squadra cinica, pronta a competere per la vittoria nel girone A di Eccellenza. Ai padroni di casa basta un gol nella ripresa di Zambarda per aver ragione dei pratesi, che comunque per lunghi tratti del match hanno giocato più che alla pari con i quotati avversari, fallendo però svariate occasioni da rete create. Ma andiamo con ordine. Primo tempo combattuto ed equilibrato. Meglio la Zenith, anche se in avvio Brunelli deve subito dire di no alla conclusione di Da Pozzo. Poi i bluamaranto protestano al 16’ per un contatto dubbio in area su Saccenti, ma l’ arbitro lascia proseguire. Al 18’ Falteri sfiora il palo con un tiro a girare. Al 30’ Rosi tenta la conclusione ben servito da Chiaramonti, ma Barsottini vola con la punta delle dita a deviare. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa ancora Brunelli neutralizza la punizione insidiosa del solito Da Pozzo. Poi una serie di occasioni alternate che non portano frutti. Si arriva quindi al 74’ e all’episodio che deciderà il match: calcio di punizione laterale messo dentro dal Camaiore, con Zambarda che si avventa sul pallone e in qualche modo, forse con una deviazione involontaria di Bucciantini, infila la sfera alle spalle di Brunelli. La reazione della Zenith sta tutta in un tiro a lato da ottima posizione di Falteri e in una conclusione dalla distanza di Kouassi che finisce sul fondo non lontano dal palo. Non basta per portare a casa almeno un pari.

L. M.