Zenith, serve un’iniezione di fiducia. Oggi sfida in trasferta a Fucecchio

Zenith Prato a caccia di punti e di una bella iniezione di fiducia. Trasferta delicata oggi pomeriggio per i bluamaranto, che alle 15 andranno a far visita al Fucecchio, ancora imbattuto in questo inizio di stagione nel girone A di Eccellenza.

Dopo due partite e altrettante sconfitte gli uomini di Settesoldi non possono permettersi ulteriori passi falsi, l’obiettivo è abbandonare la scomoda ultima posizione in classifica. "Giocheremo contro una squadra in salute, che ha giocatori importanti un po’ in ogni reparto, specie da metà campo in avanti. Una formazione da categoria, che è partita bene in questa stagione con 4 punti in due partite e che gioca un calcio organizzato, con idee interessanti – commenta proprio Settesoldi, allenatore della Zenith Prato - . I miei ragazzi devono stare tranquilli. Fino ad ora non abbiamo mai trovato una squadra che ci ha messo sotto sul piano del gioco, ma abbiamo perso per episodi e per la poca cattiveria o la scarsa fortuna in alcune circostanze. Dobbiamo cercare di migliorare sottoporta, ma anche in fase difensiva nel non concedere punizioni evitabili dal limite. Sono dettagli, che però poi fanno la differenza. A noi servono punti, inutile negarlo, anche per ritrovare convinzione". Assenti sicuri, lo squalificato Bagni e gli infortunati Casini e Klej, con Settesoldi che dovrà inventarsi qualcosa per il reparto difensivo.

L.M.