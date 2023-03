Zenith presidia la classifica Tobbiana impatta al Martini

Fatica ma resta in vetta la Zenith Prato nel campionato Allievi provinciali. La capolista si impone 2-1 sul campo del San Lorenzo Campi Giovani, in un match molto più equilibrato a livello di punteggio di quanto si potesse pronosticare alla vigilia. I bluamaranto mantengono così un punto di vantaggio su Virtus Comeana e Lanciotto: i medicei vincono infatti 5-1 al Conti contro la Galcianese, con le doppiette di Mazzeo e Varani, e il gol di D’Amico, mentre i campigiani superano di misura 4-3 la Pietà 2004 al Faggi (ai pratesi non bastano le reti di Pieraccini, Innocenti e Giraldi). Chi rallenta è il Tobbiana, ora quarto a tre punti dalla vetta, che impatta 1-1 al Martini di Poggio a Caiano. Viani illude i gialloblù ma la marcatura di Lascialfari costringe gli ospiti al pari. Fuori dai giochi per il titolo ma comunque ancora vincente è la Valbisenzio Academy che nel derby della vallata vince 5-0 sul Vernio. I gol portano la firma di Landi, Giaquinto, Martini (doppietta), e Vangi.