Zenith Prato, scalata interrotta sul campo del Margine Coperta

Si ferma sul campo del Margine Coperta la scalata in classifica degli Allievi B di merito della Zenith Prato. I bluamaranto cadono 3-0 nel match che avrebbe potuto tirarli fuori definitivamente dalla lotta per non retrocedere, avvicinandoli a una tranquilla posizione di centro classifica. E invece i padroni di casa si dimostrano nettamente più forti, restando agganciati alle posizioni che contano.

La Zenith Prato comunque nonostante il ko mantiene sei punti di vantaggio sulla zona a rischio. Passando ai Giovanissimi Elite, non si arresta il momento negativo del Maliseti Seano. Gli amaranto cadono di misura 1-0 al Comunale al cospetto dell’Affrico. Una prestazione comunque positiva per i pratesi al di là del risultato, visto che sono quasi riusciti a fermare la terza forza del torneo.

La classifica, invece, si fa sempre più complicata in ottica Coppa Toscana. Sporting Cecina, Scandicci e Zambra, infatti, sembrano correre di più in questo finale di stagione rispetto al Maliseti Seano.