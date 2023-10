Zenith Prato, oggi una sfida da brividi sul campo della capolista Cuoiopelli

Altra sfida da brividi per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. La formazione bluamaranto, oggi pomeriggio alle 15, andrà ospite sul campo della capolista Cuoiopelli, una delle squadre più temibili di tutto il raggruppamento, attualmente al primo posto in graduatoria con 14 punti (5 in più dei pratesi), frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. "Andremo ad affrontare la squadra più forte del campionato, fra quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi. Hanno individualità fuori categoria e sono una squadra sorniona, che è capace di farti male al primo minimo errore o sbavatura – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Dovremo essere ancora più bravi e attenti del solito, perché ci troveremo davanti giocatori in grado di risolvere le partite con un guizzo in qualsiasi momento. In queste giornate ho visto la mia squadra in crescita. Dal punto di vista delle prestazioni non ho niente da dire ai ragazzi: giochiamo bene e a tratti esprimiamo un ottimo calcio, ma abbiamo ancora dei limiti nella fase di finalizzazione e nella fase di gestione della palla quando riusciamo a passare in vantaggio sui quali dobbiamo lavorare. Abbiamo segnato poco, soltanto 5 reti, se guardo al numero di occasioni create, ma ci sono da considerare anche i 9 legni colpiti. E dietro dobbiamo essere più lucidi sui calci piazzati a sfavore: la maggioranza delle reti che abbiamo incassato le abbiamo incassate così". Tutti a disposizione gli uomini della rosa bluamaranto per questa trasferta molto delicata, eccezion fata per Braccesi, influenzato, e per Ammendola, infortunato. In caso di vittoria la Zenith Prato potrebbe rilanciarsi verso la zona play off e accorciare sul treno delle primissime posizioni in classifica.

L. M.