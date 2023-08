Zenith, parla Settesoldi "Noi, l’ outsider di lusso"

"Il girone è molto difficile. La qualità è mediamente alta, ci sono tante squadre attrezzate per provare a vincere il campionato. Noi proveremo ad essere gli outsider di lusso e a raggiungere i play-off per il secondo anno consecutivo, ma servirà un’annata quasi perfetta". Con la consueta sincerità Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, cerca di allontanare facili entusiasmi dopo aver analizzato il girone A di Eccellenza.

"Ci sono cinque squadre che secondo me sono una spanna sopra le altre e lotteranno per la serie D: Fratres Perignano, Camaiore, Cuoiopelli, Tuttocuoio e Massese. La Zenith Prato deve provare ad approfittare di un’eventuale flop di alcune di queste “big“ – insiste il tecnico bluamaranto –. Ma anche le altre avversarie non saranno facili da affrontare. Non vedo squadre materasso. Sarà più difficile sognare i play-off rispetto alla scorsa stagione".

Intanto, la Zenith Prato in questa settimana affronterà tre amichevoli: domani col Maliseti, venerdì col Viaccia e sabato col Quarrata. Il 30 agosto, l’ultima amichevole col CF 2001, prima della sfida di andata di Coppa Italia in casa della Fortis Juventus il 3 settembre (ritorno il 13).

"I ragazzi si allenano bene. Vedo qualità in mezzo al campo e voglia di fare. Questa settimana inizieremo anche a testarci sul campo e a mettere benzina nelle gambe. In attesa di capire se arriverà o meno qualche ulteriore innesto dal mercato".

