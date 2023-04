Zenith, missione playoff. Oggi i bluamaranto vanno a trovare la Rondinella

Ultima giornata della stagione regolare nel girone B di Eccellenza. La Zenith Prato si gioca tutto in questi 90’, partendo comunque da una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti per i playoff, ma senza poter dormire sonni troppo tranquilli. I bluamaranto sono in quarta posizione con 50 punti, ma dovranno andare a far visita, oggi pomeriggio alle 15, alla Rondinella Marzocco, che attualmente si trova a una sola lunghezza di distanza a quota 49 e in caso di vittoria metterebbe la freccia per sorpassare la formazione pratese. "Purtroppo siamo arrivati a giocarci tutte le chance nell’ultima partita. Andiamo in casa secondo me della rivelazione del campionato: da neo promossa hanno fatto benissimo e sicuramente vorranno mettere il sigillo a una bella stagione – spiega Enrico Cammelli, vice presidente della società di via del Purgatorio –. Sta a noi fare i guastatori e centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio dell’anno". Gli fa eco l’allenatore Simone Settesoldi: "Dobbiamo coronare una stagione importante centrando i play off. Il nostro destino dipende da noi – aggiunge -. Dobbiamo andare in campo per vincere e meritarci questa appendice della stagione. Non ci sono tanti altri discorsi da fare". Unico assente, nelle fila della Zenith Prato, lo squalificato Caggianese. Per il resto tutti a disposizione di mister Settesoldi per questa fondamentale trasferta. Il Prato 2000, già retrocesso, andrà invece a chiudere la sua stagione sul campo della capolista Figline, che ha già ottenuto la vittoria del campionato. Per i pratesi, incredibilmente, malgrado le varie difficoltà affrontate durante la stagione, quella di oggi pomeriggio alle 15 potrebbe paradossalmente essere una buona occasione per provare a portare a casa la prima vittoria dell’intera annata (anche se ininfluente ai fini della classifica).

L. M.