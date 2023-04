Zenith, missione compiuta Vince e torna nei regionali

Tre gol per tornare nei regionali. La Zenith Prato vince il campionato Allievi provinciali. Il successo arriva proprio nell’ultima giornata grazie al 3-0 al Chiavacci rifilato alla Pietà 2004. A trascinare la truppa di mister Barbieri nei regionali sono i gol di Tacconi, Lazzeri e Caruso, che portano i bluamaranto a quota 66 punti, tre in più delle rivali di una intera stagione Lanciotto e Tobbiana. La Zenith Prato nell’ultima giornata del torneo era obbligata a vincere, anche perché aveva una sola lunghezza di vantaggio sulla compagine di Campi Bisenzio, fermata nell’atto conclusivo della stagione sul 4-4 in casa dalla Virtus Comeana, squadra che chiude quarta ma che fino a qualche giornata fa sembrava la favorita per il titolo. Nel match da sottolineare le triplette di Colletti e Mazzeo. Il Tobbiana piazza invece l’aggancio al secondo posto superando 4-0 all’Aiazzi La Querce. Dopo il caso della retrocessione d’ufficio dall’Elite, la Zenith Prato così ha già riconquistato i regionali sia negli Allievi che nei Giovanissimi. Questa la rosa dei campioni: Sinatti, Gelli, Caruso, Massimo, Pissuti, Manganaro, Faggi, Di Vita, Cartia, Basso, Tacconi, Fiordi, Trevisan, Lazzeri, Geri, Bozzoni, Kola, Barattucci, Bidini, Belli, Demiri, Boanini, Turku, Geri, Cambi, Borchi, Pagliuca, Mura, Mari, Innocenti.