Zenith, mercato nel vivo A centrocampo c’è Macchi

Continua a essere molto attiva sul mercato la Zenith Prato. Il vice presidente Enrico Cammelli e il direttore sportivo Marco Magni stanno lavorando sodo per mettere a disposizione del confermato allenatore, Simone Settesoldi, una squadra competitiva per affrontare da protagonisti il prossimo campionato di Eccellenza. In bluamaranto è arrivato infatti anche il centrocampista classe 2004, Lorenzo Macchi.

Cresciuto calcisticamente nel San Giusto, Macchi ha fatto la trafila delle giovanili a Empoli dove è arrivato fino agli Allievi nazionali, indossando anche la fascia da capitano: bravo tecnicamente, il ragazzo può essere impiegato sia come mediano che come braccetto di centrocampo. Sul fronte delle riconferme sono invece 7, per il momento, gli elementi che proseguiranno di sicuro il loro percorso in via del Purgatorio: il portiere Brunelli, il difensore e capitano Dario Bagni, il centrocampista Andrea Saccenti , l’esterno classe 2003 Samuele Gonfiantini, il trequartista Alessandro Rosi e il talentuoso esterno d’attacco Matteo Falteri. A questi vanno aggiunti gli aggregati dalla Juniores: i centrocampisti Cappellini (classe 2004) e Moretti (classe 2005). Di sicuro, però, va anche detto che invece hanno deciso di lasciare i colori bluamaranto, entrambi probabilmente per appendere le scarpette al chiodo, sia il difensore Parenti che il centrocampista Gori.

Ancora in stand by le riconferme dell’attaccante Caggianese e del jolly fra centrocampo e difesa Safina, mentre non dovrebbe quasi certamente restare al "Chiavacci" la punta Silva Reis. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi per le trattative che riguardano le riconferme ufficiali, ma non è escluso che possano arrivare altri colpi importanti dal mercato in entrata.

Leonardo Montaleni