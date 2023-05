Zenith: Giovanissimi super Campioni interprovinciali

La Zenith Prato di mister Alessio Rotondo si laurea campione interprovinciale Prato–Pistoia nella categoria Giovanissimi B Under 14. I blu-amaranto vincono il secondo titolo stagionale, dopo quello di campioni provinciali, vincendo nella finalissima contro la Pietà 2004. Il match finisce 3-1 in favore della Zenith. La Pietà 2004 chiude il primo tempo in vantaggio grazie all’imbucata di Raffaelli. Nella ripresa però viene fuori la Zenith Prato, che pareggia con Breccia per poi completare la rimonta con Torracchi. Il gol che mette il titolo al sicuro è quello di Ferretti, che fa partire la festa blu-amaranto. Per i ragazzi di Rotondo e Giulietti una stagione perfetta, condita da 26 vittorie e un solo pareggio, con 188 gol fatti e soli 16 subìti. Bomber della squadra è Torracchi (40 reti). La rosa: Lorenzo Alderighi, Filippo Bellandi, Romeo Belli, Alessandro Bernardini, Giulio Bigagli, Alessandro Bini, Niccolo Bonci, Lorenzo Breccia, Leonardo Calistri, Luca Calistri, Francesco Castronuovo, Alessandro De Caro, Pietro Ferretti, Claudio Mele, Pier Francesco Misiano, Niccolò Moschini, Niccolo Paci, Tommaso Pecchioli, Leonardo Rondoni, Giovanni Torracchi, Matteo Virdo, Lapo Zipoli. All. Alessio Rotondo e Luca Giulietti.