Zenith forte e completa

Rosa praticamente chiusa in casa Zenith Prato. Arriva anche la conferma di un pezzo da novanta come Lunghi a centrocampo, che dunque rimarrà a disposizione di Settesoldi anche per il prossimo campionato di Eccellenza. Con questo ultimo colpo, che in realtà è una conferma, il grosso del lavoro del direttore sportivo Magni e del vice presidente Cammelli può dirsi concluso. A voler essere pignoli, probabilmente, manca ancora qualcosina nel reparto offensivo.

Diciamo la classica ciliegina sulla torta per adeguare al meglio, anche numericamente, la rosa bluamaranto e poter davvero puntare a qualcosa di importante nella prossima stagione. Ma la Zenith Prato non sembra avere fretta e rimarrà in attesa della giusta occasione per poter piazzare una zampata che regali un’altra pedina al tecnico Settesoldi.

Del resto va anche detto che la situazione di Caggianese è ancora tutta da delinearsi: il ragazzo sembra voler attendere per giocarsi eventuali chance di potersi inserire in una rosa di serie D. Non è escluso, però, che se non arrivassero a breve chiamate importanti, possa convincersi di sposare nuovamente il progetto della società di via del Purgatorio.

La squadra allestita, comunque, è già più che competitiva, almeno sulla carta. La difesa è stata molto rinforzata con gli arrivi di Genovali, Cela, Klej. A centrocampo il colpo Kouassi (che può agire anche da trequartista) e l’inserimento del giovane talento Macchi. In attacco l’arrivo di Chiaramonti. Oltre ovviamente alle conferme dei vari Lunghi, Bagni, Rosi, Falteri, Braccesi, Saccenti, Brunelli e ai tanti giovani portati in prima squadra. La preparazione inizierà il prossimo 8 agosto al "Chiavacci" con l’obiettivo di puntare a qualcosa di importante.

Già definite le prime amichevoli: il 23 agosto sfida col Maliseti Seano, il 25 agosto col Viaccia, il 26 agosto col Quarrata e poi ancora il 30 agosto con il CF 2001, prima che inizi la Coppa Italia il 3 settembre (il campionato dovrebbe invece partire il 10 settembre).

Da capire in che girone verrà inserita la squadra di Settesoldi, che potrebbe, quest’anno, finire nel raggruppamento A, storicamente più tecnico e meno agonistico rispetto invece al girone B.

