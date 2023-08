Zenith-Empoli, patto più forte per i vivai

Si rafforza la collaborazione fra Zenith Prato ed Empoli. La società bluamaranto, infatti, per la terza stagione consecutiva è stata selezionata dal sodalizio di serie A come uno degli Elite Center. Si tratta di un accordo che va oltre la semplice affiliazione, bensì va nella direzione di un filo diretto fra la Zenith Prato e i responsabili del settore giovanile e del vivaio dell’Empoli, per cercare di avviare verso un percorso professionistico i migliori talenti che calcano, nelle varie categorie, il campo del Chiavacci. Un accordo che nel primo biennio di attivazione ha già portato i suoi frutti, visto che sei ragazzi del vivaio bluamaranto sono riusciti a vestire la maglia azzurra dell’Empoli, diventando parte integrante di uno dei migliori settori giovanili professionistici italiani. A tal proposito ricordiamo che l’ultimo a fare questo percorso è stato il classe 2011 Marco Gallo che da questa estate indossa la maglia azzurra dell’Empoli.