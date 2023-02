Sfide casalinghe da prendere con le dovute precauzioni per le nostre squadre impegnate nel girone B di Eccellenza.

La Zenith Prato, oggi pomeriggio alle 14.30, ospiterà la Nuova Foiano, formazione che con 25 punti è in lotta per evitare complicazioni in ottica salvezza. "Dobbiamo vendicare la sconfitta dell’andata, ma incontreremo una squadra che ha idee, buoni giocatori e che comunque non arriverà a Prato in maniera arrendevole – commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto -. Mi aspetto una prestazione gagliarda. Conto di portare a casa i tre punti anche con un pizzico di cattiveria agonistica, se sarà necessaria in determinate situazioni. La settimana appena trascorsa per la squadra non è stata delle migliori per tanti fattori, ma conosco il valore dei miei ragazzi e sono fiducioso per la partita, che comunque non va sottovalutata".

Qualche piccolo problema di organico ci sarà per i bluamaranto: assente Rosi per infortunio, ma anche Gori, Safina e Chiavacci non saranno al 100% della forma, seppur a disposizione di mister Settesoldi. Il Prato 2000 dovrà invece, sempre alle 14.30, vedersela con la Lastrigiana, che ancora non ha abbandonato definitivamente la speranza di poter stare nelle parti alte della graduatoria.

Situazione abbastanza drammatica per i pratesi, con 11 giocatori di movimento più un portiere a disposizione. Nelle ultime due settimane sono rientrati Servillo, Casati e Bianchi dopo aver risolto alcune problematiche con la società.

Talarita, lo stesso Casati e Gaggioli saranno comunque convocati e siederanno in panchina, ma per problemi fisici non si sono mai allenati in questi giorni e difficilmente potranno tornare utili alla causa e a mister Gassani, che comunque preferisce non commentare ufficialmente in questo momento delicato per la squadra, sempre ultima in classifica e staccata di 8 lunghezze dal penultimo posto.

L.M.