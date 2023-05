Zenith, è il giorno della finalissima Battere il "Ponte" per sognare

Ultimo atto della post season per la Zenith Prato nel girone B di Eccellenza. Oggi alle 15, sul neutro di Figline Valdarno, la formazione bluamaranto andrà a giocarsi la finalissima dei play off contro il Pontassieve. Sulla carta una partita che potrebbe essere equilibrata e anche molto divertente, date le caratteristiche delle due squadre, arrivate alle semifinali da sfavorite (per la peggior posizione ottenuta al termine della regular season) ma capaci di eliminare rispettivamente la Colligiana, seconda in classifica, e la Castiglionese, terza. La Zenith Prato, quinta classificata nella stagione regolare, parte con lo svantaggio di avere l’obbligo di dover vincere la partita, nell’arco dei 90’ o dei 120’. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i supplementari e se il risultato dovesse rimanere ancora in equilibrio allora sarà il Pontassieve ad aggiudicarsi il diritto di andare a disputare le fasi nazionali. "La squadra si è allenata bene, con entusiasmo e con la serenità giusta. Sono contento. La finale play off è una partita a sé rispetto al resto della stagione, anche se affronteremo una squadra importante – commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto -. Dovremo essere bravi a chiudere gli spazi e approfittare delle opportunità che si presenteranno". Assenti gli infortunati Lunghi e Bagni.

L. M.