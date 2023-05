Zenith e Fortis Juventus Duello per la salvezza

Servirà lo spareggio alla Zenith Prato per ottenere la salvezza nel campionato Allievi B di merito. I ragazzi presi in corsa da mister Bernocchi dopo un girone d’andata in salita erano riusciti a tirarsi fuori dalle zone a rischio, ma poi sono venuti meno proprio nell’ultima giornata. Vincendo al Chiavacci col Venturina avrebbero ottenuto la salvezza matematica e invece hanno impattato 1-1, con reti di Mari e Politi. Il mezzo passo falso dei bluamaranto è stato sfruttato al meglio dalla Fortis Juventus che ha vinto 2-1 a Scandicci e che ha agguantato i pratesi a quota 31 punti. Lo spareggio è domani alle 16.30 in campo neutro a Campi Bisenzio. La Zenith dovrà vincere a tutti i costi, mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione che dopo le retrocessioni d’ufficio, ha visto Allievi e Giovanissimi vincere i rispettivi tornei provinciali, tornando così nei regionali. Tornando agli Allievi B di merito a vincere il campionato è stato l’Affrico con un punto di vantaggio sul Tau Calcio. A chiudere il podio lo Sporting Cecina, quarto l’Armando Picchi a pari merito proprio col Venturina. Retrocesse Poggibonsese, Sangiovannese e Zambra.