Zenith, duello con la Colligiana La missione è solo una: vincere

Tutto pronto in casa Zenith Prato per il momento clou della stagione. Oggi alle 15 i bluamaranto andranno sul campo della Colligiana per disputare la sfida secca di semifinale playoff del girone B di Eccellenza. I pratesi partiranno sapendo di dover per forza vincere per guadagnare il diritto di giocarsi la finalissima del girone, il prossimo 7 maggio, contro la vincente dell’altro confronto di semifinale fra Castiglionese e Pontassieve. In virtù della miglior posizione in classifica, infatti, la Colligiana potrà anche accontentarsi del pareggio per passare il turno, ma al termine di eventuali supplementari. "La squadra si è allenata molto bene per andare a fare una bella partita a Colle Val D’Elsa. Siamo sereni e sappiamo di non essere inferiori ai nostri avversari, ma sappiamo anche di dover vincere per andare avanti in questa post season e giocheremo per arrivare alla finale. – commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto -. Sarà una gara sé rispetto al campionato, dove siamo anche già riusciti a battere la Colligiana. Non pensiamo troppo a questo. Ci aspettano e non ci sottovaluteranno. I nostri avversari sono bravi sui calci piazzati: servirà grande attenzione in fase difensiva". Unico assente sicuro il giovane difensore Maiolino, ma anche Chiavacci, Rosi e Caggianese non saranno al 100% per questa sfida.

L. M.