Zenith cerca conferme, Maliseti Seano non può sbagliare

Vincere per rimanere ai piani alti della classifica. Con questo obiettivo la Zenith Prato si prepara ad affrontare, oggi pomeriggio alle 14.30, la sfida casalinga con il Porta Romana, squadra a caccia di punti pesanti per evitare complicazioni in ottica play out nel girone B di Eccellenza. "La terza partita in una settimana porterà con sé tante incognite dal punto di vista della tenuta fisica, visto che ho la rosa abbastanza risicata – commenta Simone Settesoldi, allenatore dei bluamaranto –. Una vittoria potrebbe farci svoltare in questa seconda parte di stagione, nell’ottica di riuscire a raggiungere i play off da protagonisti. Il Porta Romana si è rinforzato con alcuni innesti. Ha una rosa abbastanza lunga che punta a salvarsi e che non regalerà niente". Assenti sicuri nelle fila pratesi gli infortunati Rosi, Safina e Bagni. Rientrerà però a disposizione Saccenti.

L.M.