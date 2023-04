Zenith, brillano i Giovanissimi B Sono campioni interprovinciali

Con un turno d’anticipo i Giovanissimi B della Zenith Prato si laureano campioni interprovinciali Prato Pistoia. Quello portato a termine dai ragazzi dei mister Rotondo e Giulietti è stato un cammino perfetto nella seconda fase, con otto vittorie in altrettanti match disputati. Un cammino netto, che rende inutile l’ultima giornata nella quale i bluamaranto osserveranno il turno di riposo. Decisiva per la vittoria è stata l’affermazione per 9-0 ai danni del Pistoia Nord. Un match mai in discussione, con la Zenith Prato capace di mandare a bersaglio Bernardini, Calistri, Virdo, Bellandi, Torracchi, Rondoni, Misiano, Ferretti e Bini. Tre punti che mandano a -8 il Montemurlo Jolly che osservava il turno di riposo. La terza piazza è un discorso fra Tobbiana e Ramini, con i pratesi in vantaggio di due punti grazie alla vittoria 3-2 nello scontro diretto con doppietta di Madeo e rete di El Otmani. Da annotare le vittorie del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, 3-1 sul Pescia Calcio (a bersaglio Curiello, Betti e Becocci), e del Poggio a Caiano, 2-1 sul Montecatini Murialdo con le reti di Vadala e Bonacchi.