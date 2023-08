Zenith, bene il primo test Battuto il Maliseti Seano

Prima uscita col sorriso per la Zenith Prato, che ha superato 2 a 1 un coriaceo Maliseti Seano. Al di là delle differenze di categoria e di preparazione fra le due squadre, sono arrivate buone indicazioni per entrambi gli allenatori. Nel primo tempo mister Simone Settesoldi ha schierato per la Zenith Prato Brunelli, Cinelli, Cela, Bagni, Castiello, Cappellini, Lunghi, Saccenti, Falteri, Braccesi e Buscema, mentre Piero Carovani ha risposto con Mardale, Koaudio, Cavalieri, Paoli, Badiani, Peschi, Amerighi, Picchianti, Del Bianco, Breschi, Llana.

Prima frazione abbastanza avara di emozioni, complice il gran caldo. È comunque buona la tenuta di entrambe le formazioni, ma si va al riposo col risultato bloccato sullo 0 a 0. Nella ripresa spazio ai vari Pellegrini, Ammendola, Casini, Cela, Gonfiantini, Moretti, Mari, Kouassi, Diffini, Chiaramonti e Rosi per i padroni di casa bluamaranto e forze fresche in campo anche per il Maliseti Seano con Corradi, Ringressi, Menichetti A., Menichetti, Perillo, Coppini, Aiazzi, Asara, Sensi, Rudalli, Tumminaro, Robi.

Subito in vantaggio i ragazzi allenati da Settesoldi: al 3’ della ripresa Rosi recupera un pallone vagante, si invola sull’out di sinistra e serve l’accorrente Kouassi, che insacca chirurgicamente l’1 a 0 in favore della Zenith Prato. Al 15’ arriva anche il raddoppio della formazione bluamaranto, che sembra scuotersi dal torpore dei primi 45’ e dimostra, come è normale che sia in questo momento della stagione, di essere più avanti nella preparazione fisico-atletica rispetto agli avversari: sugli sviluppi di un corner corto Kouassi mette al centro per Chiaramonti che di tacco insacca il raddoppio.

Il Maliseti Seano, però, non ci sta a perdere e prova almeno a salvare l’onore, riuscendo ad accorciare le distanze a 10’ dal termine del match: cross di Asara, sinistro di Aiazzi che trova leggermente impreparato Pellegrini sul primo palo. Il match non vede ulteriori sussulti e si chiude con questo risultato finale. Stasera altra amichevole per la Zenith Prato, stavolta impegnata contro il Viaccia. Il Maliseti Seano, invece, rigiocherà in amichevole domani alle 20.30 contro lo Scandicci.

L.M.