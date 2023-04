Zenith, Bacci sostituito da Cardaropoli

Iniziano le manovre nel calcio giovanile in vista della prossima stagione. Cambiamenti nell’organigramma dirigenziale arrivano dalla Zenith Prato, dove il direttore sportivo del settore giovanile Alessio Bacci si è dimesso. Quest’ultimo resterà in carica sino a fine stagione garantendo il passaggio di consegne, ma intanto la società bluamaranto ha già ufficializzato il sostituto. E’ un volto noto del calcio pratese e toscano, Marzio Cardaropoli, già operativo in via del Purgatorio. Classe 1967, tecnico Uefa B e vicepresidente Aiac Prato, ha alle spalle un’ampia esperienza nel settore: direttore sportivo e tecnico di categorie regionali nello Sporting Arno, Jolly Montemurlo, Mezzana, Querce 2009, Calenzano e Viaccia Calcio. Inoltre fino al 2020 è stato osservatore dell’Empoli. "Quando ho ricevuto la chiamata della Zenith Prato non ho potuto dire di no - dice Cardaropoli -. Una grande opportunità in un ambiente di calcio vero con un presidente e un vicepresidente molto presenti. Intraprendo la nuova avventura entusiasmo, darò tutto me stesso come ho sempre fatto".