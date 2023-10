Zenith, al Chiavacci arriva il Castelfiorentino United. Settesoldi: "Bisogna sbloccarsi. Conta solo vincere"

Zenith Prato a caccia della prima vittoria nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 15 i bluamaranto torneranno a giocare al "Chiavacci", su un manto erboso completamente rinnovato e in condizioni ottimali, dove ospiteranno il Castelfiorentino United, squadra che, come i pratesi, non ha iniziato al meglio il campionato (2 pareggi e una sconfitta) ed è appena un punto avanti alla Zenith Prato in classifica. La formazione allenata da Settesoldi, pur giocando sempre buone partite, non è mai riuscita a trovare l’acuto decisivo negli episodi per portare a casa bottini pesanti e si trova in penultima posizione con 1 solo punto.

"La squadra deve trasformare quello che sta facendo di buono durante la settimana e produrre risultati. Oggi come oggi direi che conta solo vincere, non mi interessa come. Per la prima volta conta più il risultato, per sbloccarsi ed uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica, ma sono sicuro, conoscendo le caratteristiche della mia squadra, che ci arriveremo solo giocando a calcio - spiega Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra bluamaranto -. C’è concentrazione. Per la prima volta giocheremo al ‘Chiavacci’, in casa nostra, contro una formazione che comunque non va sottovalutata. Ha già dimostrato di non mollare fino all’ultimo minuto di recupero e di avere anche qualche individualità interessante per la categoria. Mi aspetto di vedere dei miglioramenti in fase di finalizzazione, perché creiamo davvero tante occasioni ma non riusciamo a segnare e a determinare le partite". Ancora assenti nelle fila pratesi gli infortunati Klej e Casini in difesa ai quali si è aggiunto Cappellini.

