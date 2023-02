Prato 2000

1

Lastrigiana

2

PRATO 2000: Daddi, Natali, Querci, Dembele, Kowalski, Fall, Nencioni, Bianchi, Fantini, Servillo, Liberto. A disp.: Santangelo, Gaggioli, Testa, Tallarita, Casati. All. Gassani.

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Corradi, Fioravanti, Calonaci, Biondi, Ciotola, Ammannati, Bianchi, Corsi, Bourezza. A disp.: Giannini, Bandini, Borgioli, Crini, Marchetti, Pierattini, Terzani, Manganiello, Valori. All.: Bartalucci.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 20’ Bianchi, 41’( r.) Bianchi A., 97’ Manganiello.

Note: 85’ Espulso Kowalski, 97’ espulsi Testa e Casati a partita finita.

Niente da fare per il Prato 2000, che malgrado la buona partita giocata viene sconfitto in extremis dalla Lastrigiana e resta fanalino di coda del girone B di Eccellenza. Parte forte la squadra pratese con un’azione che porta vicino al gol del vantaggio Nencioni, che manca l’appuntamento col gol per pochi centimetri. A metà del primo tempo arriva però il guizzo di Bianchi, che approfitta di una incomprensione fra due difensori locali, spara su portiere e poi raccoglie il tap-in per il più semplice degli 1-0 in favore della Lastrigiana. Pareggio nel finale di primo tempo del Prato 2000, che approfitta di un penalty concesso per fallo di mano in area ospite. Bianchi A. al 41’ pareggia i conti presentandosi sul dischetto con freddezza. Si va al riposo sull’1-1. Ad inizio ripresa due parate di Fedele tengono a galla gli ospiti, entrambe su Fantini. Prima del convulso finale, Bianchi della Lastrigiana centra il palo con un bel tiro, ma in pieno recupero, con l’1-1 che sembrava ormai blindato, Manganiello trova il guizzo in piena area per realizzare il gol partita al 97’, lasciando i pratesi, nel frattempo in 10 per il doppio giallo a Kowalski, con un pugno di mosche in mano e con altri due rossi a Testa e Casati.

L. M.