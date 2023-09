Wild Card al Mugello: Dalla Porta corre nel CIV MOTORI

Il Mondiale Supersport riprenderà il prossimo 9 settembre in Francia, sullo "storico" tracciato di Magny Cours. Ma per Lorenzo Dalla Porta tornerà è già ora di tornare sull’asfalto. In un "allenamento" che definire tale sarebbe riduttivo, visto che sfiderà comunque (a due passi da casa, peraltro) diversi piloti in lotta per un altro campionato. Questo fine settimana il Mugello ospiterà infatti una tappa del Campionato Italiano Velocità e il pilota di Montemurlo ha ottenuto una "wild card" per potervi partecipare. Sarà con tutta probabilità la "vedette" principale della manifestazione, anche alla luce del titolo iridato Moto3 conquistato nel 2019 e del supporto che potranno garantirgli i suoi tifosi, che dovrebbe peraltro incontrare alle 19 odierne a Scarperia.

All’incontro saranno presenti anche Matilde Contri ed Alexia Papi, due motocicliste pratesi che stanno ben figurando nei campionati motociclistici di categoria. Il quinto round del CIV rappresenterà per Lorenzo un’opportunità in più per abituarsi alla sua nuova Yamaha, dopo il ventesimo e il diciannovesimo posto colti al debutto in Supersport nelle scorse settimane, in Repubblica Ceca. Alle 16.30 dovrebbe intanto aprire il gas per "gara 1" (dopo le qualifiche del mattino) per poi prepararsi a "gara 2" (dopo il warm up) che dovrebbe scattare alle 16.10 di domani. Il diretto interessato stava già allenandosi da tempo, alternando l’allenamento in moto al nuoto e alla bicicletta per raggiungere la condizione atletica ottimale. Anche perché, al netto della "gara mugellana", ci saranno complessivamente otto gare nelle quali Dalla Porta si giocherà anche il futuro, dopo un anno tutt’altro che fortunato, potendo ricevere offerte interessanti soprattutto in chiave 2024. Anche da Superbike e Moto2, in teoria. Ecco perché l’obiettivo resta quello di dare il 100%, (ri)cominciando proprio dal CIV.

Giovanni Fiorentino