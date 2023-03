Weekend sfortunato per Ariete e Poggio

Weekend avaro di soddisfazioni per Ariete e Punto Sport nel campionato femminile regionale di serie C. La Pallavolo Prato, dopo il successo nel derby, perde sul campo della Cip Ghizzani col punteggio di 3-0, mentre a Poggio a Caiano non riesce l’impresa di fare punti sul campo della capolista indiscussa del girone Blu Volley Quarrata. Il risultato più deludente è senza dubbio quello dell’Ariete Pvp che perde nettamente 25-15, 25-20 e 25-10 contro una formazione che sembrava alla portata. Una compagine quella di casa che fino a poche giornate fa lottava per la salvezza, proprio come la Pallavolo Prato, ma che ha dominato in lungo e in largo il confronto. Positivo invece l’approccio al match per il Punto Sport che perde contro una formazione fuori portata. E ci sono anche i rammarichi per Poggio a Caiano per avere perso 27-25 il primo set. Poi nel secondo il Blu Volley allunga 25-18, nel terzo le medicee accorciano 21-15 e nel quarto Quarrata chiude 25-18.