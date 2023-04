Volley Prato, successo in trasferta Il quarto posto ora è al sicuro

Il Volley Prato mette al sicuro la quarta piazza nel campionato di serie C maschile. La Kabel infatti si impone 3-1 nel palazzetto dell’Emma Villas Chiusi, chiudendo con una vittoria il proprio cammino nel torneo. Un quarto posto platonico, che purtroppo non dà accesso ai playoff promozione, ma che comunque consente alla truppa di coach Barbieri di ripetere quanto di buono fatto vedere l’anno passato. Vincere contro l’Emma Villas nell’ultimo turno era decisivo per Prato ai fini della quarta piazza perché proprio i locali speravano di potere piazzare il sorpasso. E invece i lanieri partono forte ottenendo il primo parziale 19-25. Poi si fanno recuperare al ritorno in casa, perdendo la frazione 25-22. Nel terzo e quarto set i lanieri cambiano passo, imponendosi 25-21 e 25-23, portando a casa tre punti e quarto posto. La rosa del Volley Prato: Bocu, Conti, Corti, Disconzi, Maletaj, Mazzinghi Federico, Mazzinghi Filippo, Mendolicchio, Menchetti, Nincheri, Sottani, Trancucci. All. Barbieri.