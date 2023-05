Volley Prato, successo e addio Lascia lo storico capitano Pini

Il Volley Prato saluta il proprio storico capitano. Con l’ultimo match del campionato di serie B si conclude anche l’esperienza con la pallavolo giocata di Lemma Pini, storica bandiera laniera, quel capitano protagonista della tanto attesa promozione in serie B e poi di due campionati da protagonisti nella serie nazionale. Un’ultima partita giocata proprio nel palazzetto di casa, il Gramsci Keynes, che nel finale ha iniziato a scandire il suo nome del capitano. E che come ciliegina sulla torta ha visto lo stesso Pini mettere giù il punto della vittoria, l’ultimo della stagione del Volley Prato in serie B. "In questi anni ho avuto il privilegio di fare parte di una società che ha creduto nel settore giovanile e che, grazie al lavoro fatto nel corso degli anni, si è creata in casa una squadra competitiva che può giocare alla pari con realtà pallavolistiche di livello nazionale togliendosi soddisfazioni che mancavano da un po’ di anni – racconta il capitano -. Il feeling con questi tifosi è stato stupendo".