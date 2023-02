Volley Prato, missione compiuta Liquidata la pratica Norcineria

Il Volley Prato non fallisce l’appuntamento con i tre punti nel match di Foiano della Chiana. La truppa di coach Barbieri vince 3-0 contro il fanalino di coda del campionato di serie C regionale maschile, Norcineria Toscana, e agguanta il tanto agognato quarto posto, l’ultimo utile per potere approdare agli spareggi promozione. Per la Kabel si tratta di una rimonta incredibile se si pensa a tutte le difficoltà di inizio stagione. I baby pratesi, però, giornata dopo giornata sono riusciti a maturare e a comprendere i meccanismi della nuova categoria. Una cavalcata avvincente che adesso li ha portati in quarta piazza, superando Colle Volley, Cortona Volley, Sales Firenze e Polisportiva Remo Masi. Tornando al match contro la Norcineria Toscana, i lanieri hanno vinto con slancio la prima frazione per 25-15, servendo poi il bis al ritorno in campo per 25-22. Più equilibrato il terzo parziale, con Foiano della Chiana a tentare di allungare la contesa al quarto set, ma Prato bravo a chiudere i conti 25-23.