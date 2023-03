Volley Prato in Umbria Ariete, sfida col Tris

Il Volley Prato, serie B nazionale maschile, torna a giocare in Umbria. Lo fa dopo avere vinto contro Orte ed essersi lasciato alle spalle la duplice sconfitta nei derby contro Lupi e Grosseto. Si gioca oggi pomeriggio alle 17.30 al Palasport Paternesi di Foligno, (arbitri Rizzo e Battisti) dove ad attendere la squadra di coach Novelli ci sarà la Edotto Rossi Ascensori. Squadra ostica e competitiva quella umbra, che già all’andata ha saputo imporsi al Gramsci Keynes al quinto set. Una formazione però caratterizzata anche da alti e bassi: Foligno è infatti reduce dalla sconfitta casalinga contro Castelfranco ma anche, nel turno precedente, dalla clamorosa vittoria sul terreno di Civita Castellana. I locali comunque possono contare su un bel gruppo e su giocatori interessanti come Fantauzzo, che rappresenta l’equilibrio e la qualità del team, e Gavazzi, buon opposto di categoria. Per Prato quindi un test difficilissimo, anche perché la Kabel vista contro Orte è sembrata ancora convalescente dopo le due sconfitte nei derby. Una squadra fallosa e poco continua che, però, ha messo in campo cuore ed orgoglio riuscendo a strappare la vittoria. Ancora in dubbio il rientro di Giona Corti. I convocati: Alpini M, Alpini L, Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J, Civinini M, Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Menchetti, Bocu. All. Novelli.

Se il Volley Prato è convalescente, l’Ariete in serie B2 nazionale femminile è un rullo compressore. Oggi alle 17.30 la Pallavolo Prato è chiamata alla trasferta nelle Marche sul campo del Beauty Effect Tris Volley. Si gioca al PalaPergolisi di Polverigi e in palio ci sono i playoff. Il Pvp, terza forza del torneo, affronta infatti la quinta della classe. Squadra solida quella locale che già all’andata aveva costretto Prato a una lunga maratona per vincere 3-2. Le marchigiane sono reduci dalla sconfitta in casa di Pontedera e quindi sono ancora più vogliose di far bene davanti al proprio pubblico. Out Nuti per infortunio in casa Ariete.