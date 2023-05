Volley Prato, finale col sorriso E il saluto a capitan Lemma Pini

E’ il momento dei bilanci in casa Volley Prato dopo la conclusione del campionato nazionale maschile di serie B. I lanieri hanno terminato la competizione nella parte alta della classifica, confermandosi rispetto al 20212022. Una stagione conclusa con la vittoria casalinga 3-0 sulla Sir Safety, facendo congedare dal volley giocato capitan Lemma Pini con un successo fra gli applausi del suo pubblico. "La gara non era l’aspetto centrale – dice coach Mirko Novelli -. Per tutta la settimana abbiamo preparato soprattutto il giusto saluto al nostro capitano per il suo addio al volley. Penso siamo riusciti a trasmettergli l’affetto e la gratitudine che abbiamo per lui e quindi siamo molto felici". Come detto, quindi, il Volley Prato per il secondo anno consecutivo conferma la serie nazionale. "La stagione era iniziata male perché avevamo perso qualche punto nelle gare iniziali e il calendario non ci aiutava – aggiunge Novelli -. Sembrava tutto molto peggio di quanto in effetti era nella realtà. Quando anche le altre formazioni di alta classifica si sono confrontate tra loro i valori sono emersi ed anche la nostra classifica si è assestata. La metà classifica alta è la posizione che ci meritiamo e che ci spetta". Ora l’attenzione di Novelli si sposta sulle finali scudetto Under 15 che si terranno proprio a Prato dal 16 maggio. "Arriviamo a queste finali consci di avere una squadra competitiva – conclude –. L’obiettivo della squadra lo deciderà il tecnico Barbieri. Sicuramente però vogliamo fare bene e possiamo fare bene".