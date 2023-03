Volley Prato, c’è la Sales Firenze Vincere e blindare il quarto posto

Dopo avere affrontato in serie le prime due della classe, Maxitaliaservice Sestese Jumboffice e Firenze Volley, arriva un match più alla portata per il Volley Prato nel campionato di serie C regionale maschile. Si gioca domani alle 18 al Gramsci Keynes: l’avversario di turno è la Sales Volley Firenze. Parliamo dell’ottava forza del torneo, reduce dal secco ko interno contro il Colle Volley. Una squadra che quindi la truppa di coach Barbieri deve riuscire a battere a ogni modo, così da blindare la quarta piazza. La Kabel d’altronde ha dato dimostrazione di una crescita esponenziale sul piano del gioco e della personalità. In ballo nel match di domani in via di Reggiana c’è anche la rivincita rispetto al match di andata. Era un altro periodo di forma per il Volley Prato e la Sales Firenze ne approfittò per imporsi 3-1, lasciando ai lanieri solo il primo set vinto per 19-25. Da quel giorno però le cose sono cambiate completamente, la Kabel ha scalato posizioni successo dopo successo.