Virtus Comeana, punti preziosi Agganciato l’Athletic Calenzano

La Virtus Comeana aggancia in vetta al campionato Juniores provinciale l’Athletic Calenzano. Decisiva la vittoria 2-1 al Martini contro il Chiesanuova, consentendo così ai medicei di mister Oliarca di potere sfruttare al meglio il turno di riposo osservato dai fiorentini. Per Comeana gol di Marvataj e di Porro, per il Chiesanuova a bersaglio Marino. Ormai fuori dalla lotta per il titolo provinciale sono il Cf2001, terzo, e la Galcianese, quarta. I rossoblù espugnano 4-1 il campo del Vernio con la doppietta di Bembo e le reti di Robi e Iacolino. I biancazzurri superano 2-1 al Becheroni La Querce con marcature di Bax e Penna. Scorrendo risultati e classifica, troviamo la vittoria casalinga dell’Atletico Esperia, capace di superare 3-2 il Tavola, a cui non basta la doppietta di Vinci. Bene invece il Paperino San Giorgio che espugna 1-0 il Neto del Settimello, con gol di Rosati. Corsara anche la Pietà 2004 col 2-1 rifilato al Tobbiana all’Aiazzi firmato da Bacarella e Bocchicchio. Infine il match del Galleni col Prato Nord vincente 3-2 sul San Lorenzo.