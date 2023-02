E’ la Virtus Comeana l’unica vera sfidante dell’Athletic Calenzano per il titolo del campionato Juniores provinciali. I medicei si impongono a Casale nello scontro diretto fra inseguitrici della capolista e restano a due sole lunghezze di distacco dai fiorentini, a loro volta vincenti 4-0 a Vernio. Tornando al match vinto dalla Virtus Comeana, la truppa di mister Oliarca si impone per 2-0, con le reti di Gestri e Marvataj. Un successo che sancisce la fuga delle prime due della classe, visto che il Casale Fattoria 2001 è staccato di undici lunghezze dal vertice. Fuori dalla lotta per la promozione nei regionali la Galcianese, nonostante l’affermazione sul Settimello. Finisce 3-1 per i biancazzurri a segno con Bax, Ammannati e Hajeb, ma il divario con la vetta è incolmabile. Guardando gli altri risultati, da annotare il pareggio a reti bianche fra La Querce e Prato Nord, il colpo casalingo della Pietà 2004 col 2-0 rifilato all’Atletico Esperia (doppietta di Bacarella) e il 5-3 corsaro del Tobbiana al Martelli di Tavola. Qui il protagonista è Marotta autore di una tripletta. Infine il pareggio 2-2 fra San Lorenzo Campi Giovani e Paperino San Giorgio.