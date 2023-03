Virtus Comeana a Tobbiana E’ il match clou

Quattro squadre in tre punti. E’ un finale di campionato avvincente quello che si sta vivendo negli Allievi provinciali. Questo pomeriggio i riflettori saranno puntati sull’Aiazzi, dove alle 15.30 i padroni di casa del Tobbiana, terzi, ospitano la prima della classe Virtus Comeana. Vincendo i medicei darebbero un ulteriore messaggio a tutte le rivali, in caso di ko invece i padroni di casa gialloblù piazzerebbero l’aggancio alla Virtus a quota 50 punti. Spettatrice interessata è la Zenith Prato, seconda staccata di due punti dalla vetta e attesa alle 16 al Conti dal match contro la Galcianese. Per i bluamaranto si tratta di un incontro molto più alla portata, visto che i biancazzurri navigano a metà classifica. Attenzione anche al Lanciotto, terzo a pari punti col Tobbiana, che alle 17.30 giocherà a La Volpaia ospite del Sesto 2010. Gli altri match: Poggio-Chiesanuova, Pietà-Valbisenzio Academy, San Lorenzo-Prato Nord e La Querce-Vernio.