Viola Giusti vola sul tetto d’Italia

Nuovo traguardo per la giovanissima atleta dell’Etruria. Viola Giusti (nella foto), la piccola ginnasta di appena 9 anni allenate da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya, che si è distinta ancora una volta per le sue capacità fisiche volteggiando sul tappeto del Campionato nazionale assoluto che si è svolto a Fano. Quattordici le atlete, solo otto i posti disponibili. Viola Giusti ha conquistato la finale alla prima prova grazie al punteggio di 41,200 raggiunto con l’esercizio obbligatorio mentre ha raggiunto 43,120 di punteggio con l’esercizio libero per un totale di 84,320 che le ha garantito il passaporto diretto per la finale svolta il 28 maggio ad esercizio unico. La piccola atleta ha sbaragliato le avversarie conquistando il primo posto e la medaglia d’oro con il punteggio di 41,510 aggiudicandosi il titolo di campionessa nazionale categoria allieve A1. A premiare le vincitrici l’ex campione olimpico di trampolino Flavio Cannone.