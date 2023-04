Viaccia, vincere a tutti costi per provare a evitare i playout

Vincere, innanzitutto. E poi sperare che almeno una delle tre dirette concorrenti non riesca a fare altrettanto. Questa è la "ricetta" del Viaccia, per conquistare la salvezza diretta senza dover necessariamente passare dal giogo dei playout. Gli uomini di coach Luigi Ambrosio ospiteranno infatti la Real Cerretese, nel match che prenderà il via al Ribelli alle 15.30 odierne e che sarà valido per l’ultima giornata della "regular season" della Promozione 202223. Un impegno non da poco per capitan Martin e soci, chiamati a fare risultato pieno contro l’attuale terza forza del girone A. Ma il sodalizio pratese ha già collezionato scalpi preziosi nel recente passato, ricordando ad esempio le vittorie contro Larcianese e Pontremolese. Bisognerà quindi vincere ad ogni costo, ben sapendo che un successo potrebbe non bastare per salvarsi senza disputare gli spareggi: per far sì che il meccanismo della "forbice" si attivi infatti, oltre alla vittoria del Viaccia è necessario che una fra Lampo, Amici Miei e Pieve Fosciana perda la rispettiva partita. In quel caso, la perdente delle tre retrocederà direttamente e la banda Ambrosio sarebbe salva senza giocarsela. Altrimenti, servirà lo spareggio.

Giovanni Fiorentino