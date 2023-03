Viaccia, scontro diretto con l’Amici Miei

Il primo scontro-salvezza, giocato (e vinto) mercoledì scorso contro la Lampo, è andato in archivio nel migliore dei modi (alla luce del 3-2 finale emerso in pieno recupero). E adesso, l’obiettivo resta quello di concedere il bis anche nel secondo diretto fissato nel giro di pochi giorni, nella consapevolezza che una nuova vittoria potrebbe già ipotecare una bella fetta di salvezza. Questo lo stato d’animo con cui il Viaccia ospiterà l’Amici Miei, nell’incontro che andrà in scena al Ribelli alle 15 odierne valido per la ventitreesima giornata della Promozione. Dopo il successo di qualche giorno fa, gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono usciti dalla zona playout ed occupano il decimo posto nella classifica del girone A con 24 punti. E si sono messi alle spalle proprio gli aglianesi, che sono undicesimi a quota 21 e se il torneo finisse adesso sarebbero praticamente costretti a giocarsi la salvezza agli spareggi-retrocessione. Ecco perché i rivali, guidati da qualche giorno dal nuovo tecnico Ennio Pellegrini saranno a loro volta determinati a vincere per appaiare in graduatoria Martin e compagni.

Giovanni Fiorentino