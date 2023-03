Viaccia, punto salvezza Ancora fuori dai playout

VIACCIA

0

AMICI MIEI

0

VIACCIA: Biancalani, Ciambellotti (46’ Fedele) Sammarco (75’ Maccioni) Martin, Carlesi, Melani, Michelozzi, Medini, Tomberli (70’ Del Re) Ridolfi, Rozzi. A disp.: Habibaj, Archinucci, Bucciantonio, Carmannini, Martinelli, Caca. All.: Ambrosio

AMICI MIEI: Bacci, Passaretta, Bellini, Ortega, Gaggioli (55’ Tesi) Camponini, Todoran (60’ Tarantino) Cecchi, Simeone (80’ Bicchieri) Picchianti, Lanzilli. A disp.: Sina, Gaggini, Tasselli, Vezzosi, Maglio, Nardi. All.: Pellegrini

Arbitro: Alessio Scarabelli di Firenze, coadiuvato da Francesco Paoli di Piombino e Klevis Laci di Empoli.

La posta in gioco era piuttosto alta, trattandosi di un vero e proprio scontro-salvezza. Ed è plausibile pensare che le due formazioni abbiano finito per annullarsi a vicenda. Di certo, c’è che il Viaccia può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, in virtù del pari interno con Amici Miei. Uno 0-0 maturato ieri al Ribelli, nel match valido per la ventitreesima giornata della Promozione 202223, che lascia il sodalizio pratese al di sopra della zona playout, a differenza dei rivali guidati dall’ex libero della Fiorentina Ennio Pellegrini. Gli uomini di Luigi Ambrosio hanno cercato a più riprese il colpo buono per sbloccare il risultato, difendendosi al contempo dai contrattacchi rivali. E in fin dei conti va bene così: decimo posto nel girone A con 25 punti e tre lunghezze di vantaggio proprio sugli aglianesi, che sarebbero virtualmente agli spareggi per non retrocedere. L’obiettivo-salvezza, per Martin e soci, resta quindi ampiamente alla portata, a tre partite dalla fine della regular season. La strada è quella giusta e nel derby con il Maliseti Seano del prossimo turno bisognerà confermarlo ulteriormente.

Giovanni Fiorentino