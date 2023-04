Viaccia, non ci sono più appelli Servono soltanto due vittorie

Ultima chiamata per il Viaccia nel campionato Juniores regionale. I rossoblù, a lungo capolista del torneo, sono adesso terzi staccati di tre lunghezze da Firenze Ovest e Casellina. Per tentare la rimonta in extremis serve quindi totalizzare sei punti nelle ultime due giornate del girone, sperando in un duplice passo falso di entrambe le capoliste. Prima di guardare in casa altrui, però, il Viaccia deve vincere oggi pomeriggio alle 16 sul campo della Fortis Juventus, formazione in piena lotta salvezza assieme al Signa. A potere fare un favore ai rossoblù potrebbero essere i cugini del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che alle 16 attendono al Rossi il Firenze Ovest. Il Casellina ha un altro scontro al vertice sul campo del Quarrata Olimpia. Il già retrocesso Mezzana aspetta il Luco al Parrocchiale, mentre il Poggio a Caiano ospita al Martini il Rinascita Doccia. Passando all’Elite, il Maliseti Seano va a fare visita alle 16 al San Marco Avenza, mentre la Zenith Prato gioca al Chiavacci contro il Montelupo.