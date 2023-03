Viaccia in campo contro il Montecatini

Il match interno con la Lampo, rinviato domenica scorsa a causa delle condizioni meteo, sarà recuperato il prossimo mercoledì

alle 15. Oggi però, ci sarà quello più impegnativo di tutte, visto che l’avversario è il Montecatini Valdinievole primo della classe. Ecco perché il Viaccia è chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, nella partita che prenderà il via alle 15 odierne

a Montecatini valida per la ventiduesima giornata della Promozione 202223. E sono i padroni di casa a partire con i favori del pronostico, in virtù tanto della posizione in classifica quanto del 3-1 con il quale all’andata espugnarono il Ribelli. Niente da fare quindi, per il sodalizio pratese? Niente affatto, perché gli uomini di mister Luigi Ambrosio hanno già mostrato di saper battere avversari sulla carta ben più quotati di loro. Basta chiedere ad esempio alla Larcianese che lotta per il comando del girone A proprio con i montecatinesi. Senza contare che il gruppo ha bisogno

di punti per tirarsi fuori dalla zona playout. Non sarà facile, ma tornare

a Prato con un risultato positivo è davvero possibile. Anche stavolta.