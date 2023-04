Viaccia evita i playout La salvezza è ormai certa

"L’obiettivo era quello di salvarci e ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti". Giovanni Donnini, dirigente del Viaccia, esprime la soddisfazione della società per la salvezza diretta colta all’ultimo tuffo, evitando i playout. Un traguardo che al giro di boa sembrava una chimera: il ciclo aperto dal tecnico Federico Montagnolo, protagonista della salvezza colta nella scorsa annata, si era evidentemente chiuso. Ed è servita una scossa per risvegliare il gruppo, ovvero l’avvicendamento in panchina fra Montagnolo e Luigi Ambrosio. E dopo qualche giornata di rodaggio, il cambio ha dato i suoi frutti: nel girone di ritorno, capitan Martin e compagni hanno ottenuto sei vittorie, battendo oltretutto avversarie ben più quotate come Larcianese, Real Cerretese e Lunigiana Pontremolese. Un ruolino di marcia che avrebbe portato il club alla soglia della zona playoff, se tenuto sin dalle prime gare stagionali. Alla fine è ad ogni modo arrivato il decimo posto nel girone A di Promozione 202223, con 31 punti complessivi frutto di 27 gol messi a segno e 32 subìti. E a breve arriverà il momento di pianificare la prossima stagione: la dirigenza allestirà nei prossimi mesi l’organico che dovrà ben figurare anche nel 202324, salvandosi senza patemi. E dopo la vera e propria impresa portata a termine, difficile non immaginare la conferma di Ambrosio.

G.F.