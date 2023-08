Viaccia, esordio difficile. Sconfitta 5-0 nell’amichevole contro il Ponte Buggianese

Le amichevoli estive lasciano il tempo che trovano: il fine ultimo non è

il risultato, ma il raggiungimento

di una condizione atletica ottimale. Ecco perché la sconfitta per 5 a 0 maturata contro il Ponte Buggianese, nel test match svoltosi in Valdinievole qualche giorno fa, non dovrebbe avere strascichi per il Viaccia. Il sodalizio pratese, in gran parte rinnovato rispetto allo scorso anno, se la vedeva del resto contro una formazione

che milita in Eccellenza. E non sono comunque mancati gli spunti positivi, nonostante tutto. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio torneranno di nuovo

in campo per altri due test: oggi affronteranno la Zenith al Chiavacci, mentre domani se la vedranno

con gli Amici Miei ad Agliana.

Nel mirino del tecnico c’è l’esordio stagionale in Coppa Italia,

che si concretizzerà il 3 settembre prossimo con il Maliseti Seano.

Ma i giocatori stanno preparandosi ovviamente anche per la Promozione 202324, che inizierà il mese prossimo. Nel girone A affronteranno anche

la Lampo Meridien guidata dall’ex Federico Montagnolo, oltre al Maliseti Seano, anche Viareggio, Larcianese, Settimello, Alleanza Giovanile, Casalguidi, Castelnuovo Garfagnana, Luco, Monsummano, Lunigiana,

San Piero a Sieve, Pontremolese, Pietrasanta, Pieve Fosciana,

Real Cerretese e San Marco Avenza.

Un raggruppamento piuttosto impegnativo, sulla carta. Capitan Martin e compagni possono comunque dire la loro, anche se Ambrosio predica umiltà e lavoro a testa bassa, le stesse armi che, unite alla determinazione, hanno consentito al gruppo di salvarsi nella scorsa stagione.

"Abbiamo ricominciato ad allenarci

da un po’ – ha commentato coach Ambrosio –. Obiettivo stagionale?

Uno solo: divertirsi. Il resto verrà da sè".