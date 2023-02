Viaccia e Lampo, match salvezza E bisogna fare bottino pieno

La gara d’andata si chiuse sull’1-1, grazie ad una rete nelle ripresa di Del Re che riuscì a rispondere al vantaggio dei locali. Stavolta però, il gruppo dovrà sfruttare il fattore-campo per aggiudicarsi l’intera posta in palio e mandare un chiaro messaggio ad una concorrente, visto che si tratta di un vero e proprio scontro-salvezza.

Questo l’obiettivo con cui il Viaccia riceverà la visita della Lampo, nel match valido per la ventunesima giornata della Promozione 202223 che prenderà il via alle 15 di questa ultima domenica di febbraio.

Gli uomini di mister Luigi Ambrosio, reduci da due pareggi nelle ultime due sfide sono attualmente undicesimi in classifica nel girone A con 20 punti.

Gli stessi totalizzati fin qui dai rivali valdinievolini: entrambe le compagini vogliono tirarsi fuori al più presto dalla zona playout, visto che l’ultimo posto valido per la salvezza diretta dista una sola lunghezza (e il Maliseti Seano, nono a +3, dovrà vedersela con il Montecatini primo della classe e determinato a far risultato per mantenere il primato).

Una vittoria garantirebbe, insomma, un salto in avanti importante, per il rush finale.

E Martin e compagni ne sono consapevoli: ci sono tutte le premesse per far bene, ma è vietato sbagliare.

G.F.