Viaccia al primo test: "Obiettivo? Divertirci" a Calcio

Tre test amichevoli in meno di una settimana, che dovranno servire per affinare i meccanismi di gioco, per ritrovare il ritmo partita e per farsi trovare pronti quando arriverà il momento di fare sul serio. Tutto pronto per il debutto del Viaccia, perlomeno in amichevole: capitan Martin e soci saranno impegnati oggi alle 19 in trasferta contro il Ponte Buggianese. Un test sulla carta interessante, contro una squadra di categoria superiore. Idem per il prossimo, che dovrebbe avere luogo dopodomani al Chiavacci contro la Zenith. E sabato, a chiudere il trittico, ecco l’impegno con gli Amici Miei appena retrocessi in Prima Categoria.

Nel mirino c’è in primis il derby di Coppa Italia con il Maliseti Seano, con gara d’andata fissata per il prossimo 3 settembre. Ma gli uomini di mister Luigi Ambrosio stanno preparandosi ovviamente anche per la Promozione 202324, che inizierà il mese prossimo. Nel girone A se la vedranno tra l’altro anche con la Lampo Meridien guidata dall’ex Federico Montagnolo. A completare il lotto, ci saranno ovviamente Maliseti, Viareggio, Larcianese, Settimello, Alleanza Giovanile, Casalguidi, Castelnuovo Garfagnana, Monsummano, Luco, Lunigiana Pontremolese, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Piero a Sieve, Real Cerretese e San Marco Avenza. Un raggruppamento piuttosto impegnativo, sulla carta.

Il club pratese può comunque dire la sua, anche se coach Ambrosio predica umiltà e scaramanzia. Le stesse armi, unite alla determinazione, che hanno consentito al gruppo di salvarsi nella scorsa stagione, al culmine di una rimonta avvincente. E a guidare la carica sarà un organico che può contare su numerose conferme e alcuni nuovi innesti, fra i quali quello dell’ex Prato Diego Silva Reis.

"Abbiamo ricominciato ad allenarci da un po’ – ha commentato Ambrosio –. Obiettivo stagionale? Uno solo: divertirsi. Il resto verrà da sè".