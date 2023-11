Vernio, con il Santa Maria finisce 2-2

Un pareggio casalingo colto in pieno recupero, che ha consentito al club di mantenere la posizione in classifica. Può quindi sorridere il Vernio, al termine del recupero della nona giornata del campionato di Seconda Categoria andato in scena due giorni fa. Un incontro, quello con il Santa Maria, chiusosi sul 2-2, nel corso del quale non sono mancati momenti di grande palpitazione. Le reti del difensore Domenico Coschignano e del centrocampista Gianmarco Vitali hanno se non altro consentito ai padroni di casa di agguantare un punto, respingendo l’assalto dei rivali che in caso di vittoria avrebbero messo la freccia. Alla luce di quest’ultimo risultato, il Vernio resta settimo nella classifica del girone F con 12 punti, a due lunghezze dalla sesta piazza occupata dal Tavola e a tre dalla quinta attualmente appannaggio della Virtus Rifredi. E in Valbisenzio domenica prossima arriverà un Real Peretola intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente al vertice: l’obiettivo resta quello di fare risultato.