Verag Villaggio sempre in ascesa Stasera derby Timec-San Giusto

La striscia positiva della Verag Villaggio prosegue nel turno infrasettimanale. I pratesi hanno colto il quarto successo consecutivo battendo a domicilio i pisani del Five To Five col risultato di 2-1. Decisiva la doppietta di Solazzo. Così gli uomini di Begliomini rafforzano il loro quarto posto portandosi a + 11 sulla più diretta inseguitrice, l’Alberino, mentre sono 8 i punti che li dividono dalla prima posizione dove si trovano Futsal Torrita e Boca Livorno (in questo turno riposa). Stasera tutti saranno in campo per la ventitreesima giornata, nella quale la Verag Villaggio riceverà la visita dell’abbordabile San Lorenzo. In serie C2, il turno infrasettimanale conferma ai vertici la Timec Prato con un sonante 15-3 alla Folgor Calenzano. Vince il San Giusto con 4-3 sull’Alfieri Campi. In classifica Timec e GF Rione comandano con 54 punti davanti a San Giusto e Atletico Fucecchio con 46. Girone B: La Querce-Sestoese 2-3, Centro Storico Lebowski-No Sense 3-1. C2 di stasera: No Sense-Atletico 2001, Alfieri-La Querce ed il derbissimo di alta classifica Timec-San Giusto.

M.M.