Verag Villaggio resiste E mantiene il quarto posto

Ancora una vittoria per la Verag Villaggio, ottenuta ai danni di una diretta concorrente per le zone nobili della classifica del campionato di serie C1. I pratesi hanno battuto il Monsummano che poteva insidiare loro il quarto posto e lo hanno fatto sul campo ‘nemico’ per 3-2 grazie alle reti di Doni, Iobi e Cavallaro. Dopo la ventesima giornata, la squadra allenata da Begliomini resta con 38 punti all’attivo alle spalle di Boca Livorno, da solo al comando della classifica con 52, Versilia con 49, Futsal Torrita con 46, mentre a quota 32 il Monsummano è stato raggiunto al quinto posto dall’Alberino. Domani la Verag Villaggio riceverà la visita dell’Ibs Le Crete. In serie C2, dopo la diciannovesima giornata la Timec Prato è tornata al comando della classifica grazie al successo sul campo del La Querce (8-1 con 3 gol di Guasti, 2 di Ghinassi e uno di Zipete, De Maio e Cusano) e alla sconfitta per 1-3 del GF Rione nella trasferta con gli altri pratesi del San Giusto (doppietta di Bibaj e gol di Rroku). Ora in graduatoria Timec e GF Rione sono primi con 48 punti davanti a San Giusto e Atletico Fucecchio con 43. I pratesi del No Sense sono sesti a 37 dopo il successo per 11-7 conquistato sul campo della Folgor Calenzano (con 4 gol di Di Mauro, 3 di Osmani, 2 di Robi e uno di De Masi e Marrone). E domani sera ci sarà il derby No Sense-San Giusto, mentre la Timec riceverà il Quartotempo Firenze. A proposito di Timec, il 13 marzo sarà il Centro Storico Lebowski l’avversario dei quarti di Coppa Toscana.

M.M.