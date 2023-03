Verag Villaggio capitola a Livorno Sconfitta amara con la capolista

La Verag Villaggio esce sconfitta e con l’amaro in bocca dal derby giocato sul campo della capolista Boca Livorno. Passati in vantaggio con Allori, i pratesi hanno subìto la rimonta dei quotati avversari e poi più volte sono andati vicini al pari nel forcing finale. Il risultato conclusivo del match è stato però di 2-1 per i padroni di casa, che restano in vetta al campionato di serie C1 con un punto di vantaggio sul Versilia, tre sul Futsal Torrita e undici sulla stessa Verag Villaggio, quarta. E domani i pratesi saranno in campo per affrontare il Firenze nell’ambito della venticinquesima giornata. Scendendo in serie C2, la Timec Prato conserva il primo posto in solitaria dopo il bel successo esterno ottenuto contro il quotato Centro Storico Lebowski. 4-2 il risultato finale a favore della squadra allenata da Bini Conti, in gol con Riccio (doppietta), Fiumanò e Bloisi. Turno positivo anche per il San Giusto, che regola con un 9-3 lo Shark Pistoia (triplette di Bibaj e Buonopane e gol di Meli, Kantyshev e Rroku) e per La Querce che batte 5-1 il fanalino di coda Quartotempo Firenze (tripletta di Ficozzi e gol di Lippi e Vignozzi), mentre il No Sense è stato sconfitto 3-5 dal San Michele Cattolica Virtus (tripletta di Osmani). Nella classifica del girone B Timec al comando con 60 punti, davanti a GF Rione con 58, Atletico Fucecchio con 55 e San Giusto con 49; più indietro No Sense con 43 e La Querce con 23. Domani la ventiquattresima giornata con questi confronti: Timec-Atletico 2001, Shark Pistoia-La Querce, No Sense-Atletico Pistoia e Sestoese-San Giusto. M.M.