Verag Villaggio, altro ko La Timec ancora in vetta

Ancora una battuta d’arresto per la Verag Villaggio nel campionato di serie C1 di calcio a cinque. I pratesi, però, hanno perso 7-2 contro una delle migliori formazioni del torneo, il Versilia, che è terzo in classifica con 13 punti di vantaggio proprio su Begliomini e compagni, sempre quarti. Cavallaro e Chiappelli sono stati gli unici ad andare in rete per la Verag Villaggio, che conserva quattro lunghezze sul più immediato inseguitore, l’Alberino, e che domani, nella ventisettesima giornata, osserverà il suo turno di riposo. I pratesi torneranno in campo il 24 marzo contro Alberino. In serie C2 invece i pratesi della Timec restano al comando dopo il 7-2 sul campo dei fiorentini del San Michele Cattolica Virtus (doppiette di Serio e De Maio e golo di Zipete, Bloisi e Pavani). Male invece in Coppa: nei quarti è arrivata l’eliminazione ad opera del Centro Storico Lebowski, che si è imposto 5-2. Tornando al campionato, nella 25ª giornata era in programma un derby pratese in cui è stato il San Giusto ad avere la meglio su La Querce per 3-2 (gol di Buonopane, Meli e Rroku per la formazione vincente, doppietta di Cecchi per la perdente). Il No Sense è stato invece sconfitto 7-4 dall’Atletico Fucecchio. Domani questo sarà il calendario delle pratesi: La Querce-Atletico Fucecchio, Timec-Atletico Pistoia, Quartotempo-San Giusto, No Sense-Sorms San Mauro.

M. M.