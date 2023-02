Verag Villaggio a forza 5 E la Timec è prima da sola

Prosegue la serie positiva della Verag Villaggio, che contro il San Lorenzo ottiene la quinta vittoria consecutiva. Dopo il 7-2 siglato nella ventitreesima giornata di serie C1, i pratesi sono quarti a otto lunghezze dalla capolista Futsal Torrita e con undici di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l’Alberino. Protagonisti del rotondo successo Iobi e Allori autori di una doppietta a testa, e Bambini, Solazzo e Andrea Giannattasio. Domani però la Verag dovrà andare a far visita al Boca Livorno, la squadra che la precede in classifica con cinque punti di margine. Notizie positive per Prato anche dalla serie C2 dove nella ventiduesima giornata la Timec è rimasta da sola in testa alla classifica dopo lo 0-0 siglato con la Folgor Calenzano dell’altra ex leader GF Rione e soprattutto dopo aver vinto il derby di alta classifica con il San Giusto. E’ 5-2 il risultato finale con reti di De Maio (tripletta), Ghinassi e Zipete per la capolista, Rroku e Di Nuzzo per la formazione sconfitta che è scivolata al quinto posto a undici lunghezze dalla testa.

Le altre pratesi: No Sense-Atletico 2001 7-2, Alfieri-La Querce 8-3. Gli appuntamenti di domani: San Michele-No Sense, La Querce-Quartotempo, San Giusto-Shark Pistoia, Centro Storico Lebowski-Timec Prato.

M.M.