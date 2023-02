Verag, 5-2 a Rapolano E anche la Timec vola

Ancora un successo per la Verag Villaggio, che si mantiene ai vertici del campionato di serie C1 di calcio a cinque. Il terzo sigillo consecutivo è arrivato contro l’Ibs Le Crete Rapolano, che i pratesi hanno battuto per 5-2 grazie alle doppiette di Iobi e Allori e al gol di Chiappelli. Dopo la ventunesima giornata la squadra allenata da Begliomini resta dunque al quarto posto con 41 punti a undici lunghezze dalla capolista Boca Livorno. Questa settimana è previsto un doppio impegno: prima il turno infrasettimanale sul campo dei pisani del Five To Five, poi nel week end il confronto casalingo con il San Lorenzo. Passando alla serie C2, nel girone B continua la corsa della Timec Prato che dopo aver rifilato un clamoroso 19-0 al malcapitato Quartotempo Firenze (con 5 gol di Blosi, 4 di Cusano, 3 di Guasti e Ghinassi, 2 di Serio e uno a testa di Zipete e Pavani) si conferma al vertice della classifica in compagnia del GF Rione, a sua volta vincente ma solo per 2-1 sul La Querce (gol pratese di Porcello). Le due capolista dopo la ventesima giornata sono a 51 punti, otto in più del San Giusto che invece in questo turno ha bruscamente frenato perdendo il derby con gli altri pratesi del No Sense. Questa sfida è finita infatti 3-2 (reti di De Masi, Di Mauro e Osmani per la squadra vincente, di Kantyshev e Bibaj per la perdente) in favore degli uomini allenati da Giacomelli, che invece risalgono la graduatoria portandosi a quota 40 punti, in sesta posizione.

Anche per la C2 questa settimana gli impegni saranno doppi. Nel turno infrasettimanale il San Giusto se la vedrà con l’Alfieri Campi, il No Sense dovrà andare a far visita al Centro Storico Lebowski, La Querce (che ha 20 punti) sfiderà la Sestoese e la Timec alla Folgor Calenzano; nel week end invece il No Sense riceverà l’Atletico 2001, La Querce giocherà sul campo dell’Alfieri mentre Timec e San Giusto si sfideranno in un interessantissimo derby d’alta quota.

M. M.